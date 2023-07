FC Bayern: "Das ist ja schrecklich" - Kaulitz-Brüder von Hoeneß getroffen

Klum und Kaulitz treffen Bayern-Boss Hoeneß

Warum zeigte Hoeneß Kaulitz die kalte Schulter?

Tom Kaulitz hat allerdings auch eine Theorie, warum ihm Hoeneß so die kalte Schulter zeigte.

„Weil wir ja so viele Bayern-Schlagzeilen hatten. Und ich kenne Uli. Ich weiß, dass er sich damit beschäftigt, und ich weiß, dass er das gelesen hat, und ich weiß, dass er weiß, dass Tom und Heidi große Bayern-Fans sind und er hat sich über die letzten Schlagzeilen geärgert“, meinte der Musiker, dessen Frau vergangene Saison unter anderem die Entlassung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic gefordert hatte.

„Uli ist leider so ein Typ, der die Zeitungen aufmacht und sich über solche Schlagzeilen ärgert“, meinte Tom Kaulitz: „Der ruft ja auch bei Journalisten an, der regt sich immer über die Presse auf – der ist da nicht so entspannt wie wir.“