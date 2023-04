CASINO GUIDE 2023: Tipps zu Online-Slots & Bonus

Die beliebtesten Online Casinos mit deutscher Lizenz

Wir empfehlen nur in einem Online Casino mit offizieller Glücksspiel-Lizenz in Deutschland zu spielen! Bei diesen Casinos ist das Spielen von Slots 100% legal:

Die beliebtesten Casinospiele

Ladies and Gentlemen, willkommen in der Welt der Casinospiele!

Wenn du auf der Suche nach Spannung, Nervenkitzel und der Chance auf große Gewinne bist

In diesem Artikel werden wir uns die beliebtesten Casinospiele ansehen, die in den luxuriösesten Casinos auf der ganzen Welt gespielt werden.

Slots

Slots sind digitale Versionen von Automaten-Spielen, die als „einarmige Banditen“ für den Aufstieg der Casinos sorgten. Slots sind vielseitig, grafisch ansprechend und erfordern keine Fähigkeiten.

Die Faszination der Slots besteht darin, dass sie viele kleine und manche große Gewinne ermöglichen, indem man einfach an einem Hebel zieht oder in einem Online Casino auf einen Button klickt.

Poker

Poker ist wesentlich mehr als ein Casinospiel. Das Kartenspiel gehört zur Pop-Kultur und hebt sich von anderen Glücksspielen durch seine Komplexität ab. Poker gilt als Geschicklichkeitsspiel mit vielen Strategien, bei dem sich der bessere Spieler auf lange Sicht durchsetzt.

Roulette

Roulette ist seit Jahrhunderten ein Klassiker in Casinos und es ist einfach zu verstehen. Mit seinem schnellen Tempo und der Möglichkeit, große Gewinne zu erzielen, ist es ein Spiel, das die meisten Casino-Besucher gerne spielen.

Blackjack

Blackjack ist das Kartenspiel, bei dem es darum geht, eine höhere Punktzahl als der Dealer zu erreichen, ohne 21 zu überschreiten. Es ist das Casinospiel, bei dem die Spieler mit ihren Entscheidungen den größten Einfluss auf Gewinn und Verlust haben.

Baccarat

Baccarat ist ein Kartenspiel, das besonders bei asiatischen High Rollern beliebt ist. Es ist einfach zu verstehen und die Regeln sehen einen relativ geringen Hausvorteil des Casinos vor.

Craps / Würfelspiele

Craps ist das Würfelspiel mit der besten Stimmung im Casino. Wer schon mal in einem Casino in Las Vegas war, wird die begeisterten Jubelstürme vom Craps-Tisch gut kennen.

Es ist ein Spiel, das viel Action bietet. Anfänger sollten genau zuschauen und alle Regeln verstehen, bevor sie Geld bei diesem etwas komplizierten Vergnügen setzen.

Keno

Keno ist eine moderne Variante des traditionellen chinesischen Lotteriespiels und wird oft als eine Art elektronisches Bingo bezeichnet.

Das Spiel ist denkbar einfach. Man wählt 20 aus 80 möglichen Zahlen aus und hofft, dass möglichst viele davon gezogen werden.

Die Zahlen werden dann per Zufallsgenerator ausgewählt und auf einem Keno-Brett angezeigt. Je mehr Zahlen richtig ausgewählt wurden, desto höher ist der Gewinn.

Online Slots spielen um Echtgeld oder kostenlos

Das beliebteste Casinospiel ist seit seiner Erfindung der Spielautomat und seine als „Slots“ bekannten Spiele. Dank moderner Technik kann jeder mittlerweile bequem von zu Hause über den Computer, das Smartphone oder das Tablet Online Slots spielen.

Hier sind die beliebtesten Online Slots, die du im Casino um Echtgeld spielen kannst oder mit einem Account auch kostenlos testen kannst!

Book of Ra

Book of Ra ist seit fast zwanzig Jahren eines der beliebtesten Automaten-Spiele und ist auch in jedem guten Online-Casino vertreten.

Das Kultspiel von Novomatic hat ein ägyptisches Thema und begeistert die Spieler mit einem lukrativen Freispiel-Modus. Neben Book of Ra Classic gibt es mittlerweile noch zahlreiche moderne Varianten wie Deluxe, Magic oder Cash Connection.

Eye of Horus Slot

Der Eye of Horus Slot von Merkur Gaming spielt ebenfalls im alten Ägypten. Mit attraktiven Joker-Symbolen und Bonus-Runden gehört Eye of Horus zu den beliebtesten Casinospielen der letzten Jahre.

Book of Dead Slot

Der dritte Ägypten-Slot, der sich in Deutschland großer Beliebtheit erfreut, ist Book of Dead. Es stimmt, dass alle drei Spiele mehr oder weniger identisch sind und vor allem Book of Dead wie ein Kopie von Book of Ra aussieht. Dennoch gibt es viele Spieler, die sich aufgrund der interessanten Freispiel-Runden gerne für Book of Dead entscheiden.

Weitere beliebte Online-Casino-Slots

Lucky Lady‘s Charm

Sizzling Hot

Dolphins Pearl

Fruitinator

Double Triple Chance

Casino Bonus, Freispiele & Jackpot

Ein Casino Bonus ist ein Angebot, das von Online Casinos angeboten wird, um neue Spieler zu gewinnen und bestehende Spieler zu belohnen. Es gibt viele verschiedene Arten von Casino-Boni, die unterschiedliche Vorteile bieten.

Hier sind die vier wichtigsten Typen von Bonus-Angeboten, die Spieler in Online Casinos nutzen können.

Willkommensbonus

Der Willkommensbonus ist die bekannteste Werbeform eines Online Casinos. Neue Spieler bekommen nach der Registrierung einen Willkommensbonus, der meistens so hoch ist wie die Einzahlung. Dadurch haben die Spieler mehr Geld zur Verfügung und können die vielen Spiele ausführlich testen.

Wie jeder Bonus ist auch der Willkommensbonus an Bedingungen geknüpft, die man unbedingt lesen sollte, bevor man Geld einzahlt. Die AGBs befinden sich meist im Footer am unteren Ende der Webseite.

Eine gängige Bonusbedingung ist, dass man den Betrag der Einzahlung und den Bonusbetrag in der Summe 40 Mal einsetzen muss, bevor man wieder Geld vom Spielerkonto auszahlen lassen kann.

Reload-Bonus

Ein Reload-Bonus wird bestehenden Spielern gewährt, wenn sie nicht zum ersten Mal Geld auf den Casino-Account einzahlen.

Das Prinzip beim Reload-Bonus ist ähnlich wie beim Willkommensbonus. Das Online Casino bietet dem Spieler zusätzliches Echtgeld, das einem bestimmten Prozentsatz des eingezahlten Betrages entspricht. Damit können Spieler ein leeres Konto wieder nutzen oder eine bestehende Bankroll aufstocken, um höhere Einsätze zu riskieren.

Freispiele

Freispiele sind kostenlose Drehungen, die ein Spieler auf bestimmten Slots erhält. Diese können als Teil eines Willkommensbonus oder als Teil eines speziellen Promotion-Angebotes gewährt werden.

Freispiele können dem Spieler helfen, seinen Kontostand zu erhöhen, ohne eigenes Geld zu riskieren.

Loyalitätsprogramme

Loyalitätsprogramme sind Bonussysteme, bei denen aktive Casino-Mitglieder durch das Spielen Belohnungen verdienen können.

Je höher die Einsätze, desto mehr Treuepunkte sammelt man.

Die Belohnungen können verschiedene Preise sein: Von Freispielen, über einen besonders lukrativen Bonus bis hin zu Sachpreisen wie z.B. ein Auto!

Casino Jackpot

Sowohl Online Casinos als auch Spielbanken haben teilweise einen Casino Jackpot, der solange mit Geld aus anteiligen Spieleinsätzen gefüllt wird, bis eine glückliche Person ihn knackt.

Der Casino Jackpot läuft meistens über bestimmte Spielautomaten (Jackpot Slots), an denen man die bestmögliche Kombination zum Jackpot-Gewinn braucht.

Richtig interessant wird es, wenn sich mehrere Casinos für einen ständig steigenden (progressiven) Jackpot zusammen legen, wie das teilweise bei den Spielbanken Bayern der Fall ist.

Die besten Casinos Deutschlands

Von den glanzvollen Casinos in Las Vegas bis hin zu den eleganten Spielbanken in Deutschland - Casinos sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Unterhaltungsbranche.

Wer einen spektakulären Abend mit Freunden und unvergleichlichem Nervenkitzel erleben will, sollte eines der besten Casinos in Deutschland besuchen!

Wir haben hier die beliebtesten Spielbanken und Casinos nach Bundesländern geordnet, damit du einfach sehen kannst, welche Casinos in der Nähe sind!

Spielbanken Berlin

Die Spielbanken Berlin bestehen aus vier Casinos, die sich im Zentrum der Hauptstadt befinden.

Zahlreiche Spielautomaten und Tischspiele wie Roulette und Blackjack kannst du am Marlene-Dietrich-Platz 1 (Potsdamer Platz), am Kurfürstendamm 31, in der Panoramastraße 1A am Alexander Platz und in der Ellipse Spandau am Altstädter Ring 1 spielen.

Baden-Württemberg: Baden Baden & Stuttgart

Es ist wichtig zu wissen, dass man mindestens 21 Jahre alt sein muss, um Zutritt zu einer Spielbank in Baden-Württemberg zu haben.

Casino Baden Baden

Das Casino Baden Baden ist das berühmteste Casino Deutschlands. Es wurde 1809 gegründet und ist damit auch eines der ältesten Casinos in Europa.

Baden Baden ist nicht zuletzt dank dem Casino ein beliebtes Touristenziel und zieht wohlhabende Besucher aus der ganzen Welt an.

Im Vergleich zu anderen Casinos gibt es hier relativ wenige Spielautomaten, aber dafür eine gehobene Atmosphäre an den 15 Live-Tischen mit Roulette, Poker und Blackjack.

Spielbank Stuttgart

Die Spielbank Stuttgart ist ein wirklich stilvolles Casino mit einer Vielzahl von Spielmöglichkeiten, Unterhaltung und einer Bar & Lounge. Die Kleiderordnung ist leger, aber für Tischspiele ist ein Jackett erforderlich. Außerdem müssen die Gäste einen kleinen Eintrittspreis zahlen, der für den Zutritt zum klassischen Spielbereich etwas höher ist.

NRW: Duisburg & Hohensyburg

Casino Duisburg

Die Spielbank Duisburg ist seit ihrer Eröffnung eines der Top-Casinos in Deutschland. Die Spielbank öffnet jeden Tag um 11 Uhr nur für Spielautomaten. Die Tischspiele beginnen erst um 15 Uhr.

Im Duisburger Casino warten 300 Spielautomaten und 28 Tischspiele mit Blackjack und Roulette. Für Poker-Fans gibt es 3 Cash-Game-Tische und einige weitere bei den hausinternen Pokerturnieren.

Casino Hohensyburg

Das Casino Hohensyburg in Dortmund ist das größte Casino in Deutschland mit einer Fläche von 6.000 Quadratmetern auf drei Etagen. Hier gibt es eine große Anzahl an Spielautomaten und Tischspielen.

Im Casino Hohensyburg werden Casinospiele angeboten, die man sonst in den wenigsten Casinos findet wie z.B. Punto Banco (Baccarat) oder Omaha Poker an einem der mehr als 20 Pokertische.

Hessen: Spielbank Wiesbaden, Aschaffenburg & Kassel

In Hessen gibt es mit der Spielbank Wiesbaden, dem Casino Aschaffenburg und der Spielbank Kassel drei interessante Glücksspiel-Häuser.

Die Spielbank Wiesbaden ist eines der ältesten und renommiertesten Casinos in Deutschland. Es bietet eine breite Palette an Spielen, darunter Roulette, Blackjack und Poker, sowie eine luxuriöse Umgebung für einen unvergesslichen Abend.

Das Casino Aschaffenburg ist ein moderneres Etablissement mit einer guten Auswahl an Spielen und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Die Spielbank Kassel bietet ebenfalls eine große Auswahl an Automaten-Spielen und Tischspielen. Außerdem finden in allen drei Casinos in Hessen regelmäßig Veranstaltungen statt wie Pokerturniere und Live-Musik.

Saarland: Spielbank Bad Homburg

Das Casino Bad Homburg verbindet auf elegante Weise Tradition und Moderne. Auf drei Stockwerken gibt es mehr als 150 Spielautomaten, 8 Roulette- und 4 Blackjack-Tische.

Außerdem werden in der Spielbank Bad Homburg regelmäßig Veranstaltungen organisiert, um die Gäste zu unterhalten und ihnen mehr zu bieten, als sie erwarten.

Bayern: Bad Wiessee & Feuchtwangen

Spielbank Bad Wiessee in der Nähe von München

Die Spielbank Bad Wiessee in der Nähe von München liegt idyllisch im Alpenvorland am Tegernsee. Obwohl es das nächste Casino der Großstadt München ist, hat man hier fast immer einen Platz zum Spielen.

Im Casino Bad Wiessee gibt es Spieltische wie Roulette, Blackjack und Bavarian Texas Holdem Poker im oberen Spielsaal. Der Automatenbereich im Erdgeschoss ist ausgestattet mit zahlreichen Automaten-Spielen, bei denen man auch den Bavaria Jackpot knacken kann.

Spielbank Feuchtwangen 5400

Das größte Casino Bayerns ist die Spielbank Feuchtwangen. Seit dem Jahr 2000 gibt es in der Spielbank Casinospiele, ein Restaurant und Live-Unterhaltung.

Das Casino Feuchtwangen hat zwei Spielbereiche: einen für Spielautomaten und einen für Tischspiele wie französisches und amerikanisches Roulette, Blackjack und Bavarian Texas Hold‘em. Es gibt sowohl Cash Games ohne Limit als auch regelmäßige Poker-Turniere.

Die Spielbank Feuchtwangen liegt an der Kreuzung der Autobahn A6 und A7 und zwischen den Städten Nürnberg, Heilbronn, Würzburg und Ulm.

Niedersachsen: Spielbank Hannover 4400

In Niedersachsen kann man Slots und Tischspiele in der Spielbank Hannover genießen. Mit vier Roulette-Tischen und einem Blackjack-Tisch ist die Ausstattung an Tischspielen allerdings überschaubar.

Das Casino verfügt auch über zwei Bars, einen Event- und Veranstaltungsbereich und eine Business Lounge für Meetings.

Weitere interessante Casinos in der Nähe und Ferne

Wer einen Urlaub mit einem Casinobesuch verbinden will, findet hier weitere interessante Casinos in der Nähe und an speziellen Urlaubsorten in der Ferne!

Tschechien: Kings Casino in Rozvadov

Das Kings Casino in Rozvadov (Tschechien) ist bekannt für seine internationalen Poker-Turniere.

Auf einer Fläche von mehr als 6.000 m² bietet das Kings Casino mehr als 15 Casinospiele und 300 Spielautomaten. Darunter sind auch Spiele, die man sonst nur in Las Vegas findet, wie die Baccarat-Variante Punto Banco oder das Würfelspiel Craps. Im King‘s Casino steht sogar einer von nur zwei Craps-Tischen in ganz Europa!

Das King‘s Casino liegt an der Grenze zu Deutschland und man erreicht es schnell über die Autobahn nach Prag aus den süddeutschen Städten Nürnberg (1,5 Stunden), München (2 Stunden), Stuttgart (3 Stunden).

Holland: Casino Venlo

Wer im Westen Deutschlands wohnt, kann einen Ausflug ins Holland Casino Venlo machen.

Die niederländische Stadt Venlo mit ihrem modernen Casino liegt direkt an der Grenze zu Deutschland.

Poker Cash Games, Bingo, Roulette, Blackjack, Punto Banco und mehr sorgen für abwechslungsreichen Spielspaß in den Niederlanden.

Du erreichst das Holland Casino Venlo aus größeren deutschen Städten in Nordrhein-Westfalen in kurzer Zeit!

Mönchengladbach (A52/A61): 40 Kilometer

Duisburg (A40): 50 Kilometer

Essen (A40): 70 Kilometer

Düsseldorf (A52/A61): 80 Kilometer

Köln (A57/A52): 100 Kilometer

Aachen (A73): 100 Kilometer

Casino Salzburg

Das Casino Salzburg liegt im Schloss Klessheim. Das Äußere wirkt allerdings beeindruckender als das relativ kleine Casino drinnen, das an Wochenenden schon sehr überfüllt sein kann. Hierher kommen auch viele Spieler aus dem grenznahen Deutschland, um an den Spielautomaten, einem der beiden Blackjack-Tische oder an den Poker-Tischen ihr Glück zu versuchen.

Die Spielautomaten sind mit dem Mega Million Jackpot-System verbunden, das eine Jackpot-Auszahlung von mehr als einer Million Euro ermöglichen kann.

Casino Monte Carlo

Das vielleicht berühmteste Casino Europas ist das Casino Monte Carlo im kleinen Fürstentum Monaco. Lange Zeit war es fast die einzige Einnahmequelle Monacos.

Das Casino war unter anderem Schauplatz der James-Bond-Filme „Sag niemals nie“ und „Goldeneye“.

Sowohl die Fassade als auch die prächtige Ausstattung sorgen dafür, dass das Casino Monte Carlo nicht nur bei Spielern zu den größten Sehenswürdigkeiten des kleinen Staates gehört. Um hineinzukommen, muss man mindestens 18 Jahre alt sein und am besten glamourös gekleidet sein.

Ironischerweise darf kein Bürger Monacos im Casino Monte Carlo spielen, da ein Gesetz aus dem Jahr 1987 verhindert, dass die Croupiers Freunde am Tisch sehen und ihnen zum Gewinn verhelfen.

Las Vegas Casinos

Jeder Casino-Fan sollte mindestens einmal im Leben in den Casinos in Las Vegas gewesen sein! Über 100 der größten und schönsten Casinos befinden sich hier auf engstem Raum. Neben den umfangreichsten Casinospielen der Welt bietet Vegas auch für Nicht-Spieler beste Unterhaltung der Spitzenklasse mit atemberaubenden Zirkus- und Zauber-Shows sowie Konzerten von Superstars. Du wirst aus dem Staunen nicht mehr herauskommen und immer wieder nach Vegas zurückkehren.

Online Casinos in Deutschland

Der neue deutsche Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahr 2021 ermöglicht es Online Casinos ihre Spiele erstmals komplett legal auf dem deutschen Markt anzubieten. Seitdem es für einige Anbieter eine offizielle Glücksspiel-Lizenz gibt, dürfen diese Online-Casino-Slots in Deutschland anbieten.

Seitdem gibt es für deutsche Online Casinos strengere Spielerschutzmaßnahmen.

Der Maximaleinsatz bei einem Automatenspiel ist auf 1 Euro pro Drehung begrenzt. Seit 2021 gibt es bei den Slots von Online-Casinos in Deutschland keinen Auto-Dreh-Button mehr. Eine Drehung kann auch nicht mehr abgebrochen werden, sondern muss mindestens 5 Sekunden dauern.

Außerdem gibt es eine anbieterübergreifende Spielerdatenbank, sodass gewährleistet ist, dass kein Spieler in der Summe mehr als 1000 Euro pro Monat auf seine Online-Casino-Konten einzahlen kann.

Im Gesetz werden Live-Dealer-Spiele wie Blackjack oder Roulette als „Online-Casinospiele“ bezeichnet, für die die einzelnen Bundesländer entscheiden können, ob sie Lizenzen an Online Casinos vergeben.

Leider gibt es aber immer noch kein legales Casino mit einer Glücksspiel-Lizenz in Deutschland, das Live-Dealer-Spiele anbietet.

Fragen & Antworten

Hier beantworten wir kurz und knapp die häufigsten Fragen im Zusammenhang mit Casinos.

Was ist ein Casino?

Ein Casino ist ein Ort, an dem man verschiedene Glücksspiele wie Slots, Tischspiele und Poker spielen kann.

Wie funktionieren Casinospiele?

Casinospiele sind Spiele in einem Casino, bei denen Spieler Geld setzen und gewinnen können. Die Regeln sind allerdings so festgelegt, dass der Veranstalter des Glücksspiels immer einen kleinen Vorteil hat. Deswegen sagt man auch: „Die Bank gewinnt (langfristig) immer.“

Welche Arten von Casinospielen gibt es?

Die beliebtesten Casinospiele sind Slots, Roulette, Blackjack, Baccarat und Poker. Ein Trend geht in die Richtung von „Skill based Games“, bei denen die Spieler je nach Geschicklichkeit größere Gewinnchancen haben.

Welche Casinospiele haben die besten Gewinnchancen?

Spiele mit einem geringen Hausvorteil wie Blackjack und Poker haben in der Regel bessere Gewinnchancen als Slots. Allerdings erfordern diese Spiele auch ein großes Maß an Können, da sonst aufgrund der höheren Einsätze die Verluste auch größer ausfallen können.

Was sind Online-Casinos?

Online-Casinos sind virtuelle Casinos im Internet, bei denen man über den Computer oder das Smartphone um Echtgeld spielen kann.

Sind Online-Casinos legal?

In vielen Ländern ist es legal, in Online-Casinos zu spielen. Es gibt aber auch Länder mit Einschränkungen wie in Deutschland. Hierzulande sind seit dem Glücksspielstaatsvertrag Online Casinos mit einer deutschen Lizenz offiziell legal.

Welche Boni bieten Online-Casinos an?

Da es eine sehr große Auswahl an Online-Casinos gibt, bekommen Spieler von den Anbietern einen Willkommensbonus, der mindestens dem eingezahlten Beitrages entspricht.

Darüber hinaus gibt es in manchen Online Casinos einen Reload-Bonus oder Freispiele für bestehende Spieler, die mehr Geld auf ihr Spielerkonto einzahlen wollen.

Damit will das Casino neuen Spielern die Möglichkeit geben, die Spiele zu testen und belohnt gleichzeitig die Treue bestehender Kunden.

Wie funktioniert das Spielen in einem Casino?

Um in einem Casino zu spielen, muss man sich erst mit seinen individuellen Daten registrieren und dann eine Einzahlung tätigen. Danach kann man aus einer Vielzahl von Automaten-Spielen auswählen und mit etwas Glück Geld gewinnen.

Welche Dokumente benötige ich, um in einem Casino zu spielen?

In Online Casinos benötigt man einen gültigen Ausweis oder Reisepass, um die Identität zu bestätigen. Manche Casinos verlangen auch eine Kreditkarte oder andere Dokumente, um zu überprüfen, ob alle personenbezogenen Daten korrekt sind.

Welche Kleiderordnung gibt es in einem Casino?

Die Kleiderordnung variiert je nach Casino, aber in der Regel sind elegante und angemessene Kleidung erwünscht. Manche Casinos haben auch formellere Dresscodes, wie zum Beispiel eine Abendgarderobe.

Was sind die Öffnungszeiten von Casinos?

Die Öffnungszeiten von Casinos variieren je nach Casino. Die Kernöffnungszeiten für Tischspiele liegen zwischen 19 Uhr und 2 Uhr morgens. Das Automatenspiel ist auch tagsüber verfügbar. Manche Casinos haben an bestimmten Feiertagen geschlossen.

Was passiert, wenn ich in einem Casino gewinne?

Wenn man in einem Casino gewinnt, erhält man das Geld, das man gewonnen hat, entweder in Chips, in Bar oder auf das Bankkonto überwiesen. Der Gewinn in einem Online Casino muss aufgrund des Geldwäschegesetzes mit der gleichen Methode ausgezahlt werden, wie das Geld eingezahlt wurde. Wer über sein Bankkonto Geld im Online Casino eingezahlt hat, kann also einen Gewinn nicht einfach auf das Paypal-Konto auszahlen lassen.

Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Casinos?

Die Zahlungsmethoden, die von Casinos akzeptiert werden, variieren je nach Casino. In der Regel akzeptieren alle Online Casinos jedoch Kreditkarten und Sofortüberweisungen sowie Online-Zahlungsmethoden wie PayPal, Skrill und Neteller.

Was ist der Hausvorteil des Casinos?

Der Hausvorteil ist der Vorteil, den das Casino bei jedem angebotenen Spiel hat. Es ist je nach Casinospiel ein bestimmter Anteil, den das Casino im Schnitt von jedem Einsatz des Spielers erhält. Der Hausvorteil variiert je nach Spiel und kann zwischen 1% (Blackjack, Baccarat, Craps) und mehr als 10% (Keno, Slots) liegen.

Was ist das Mindestalter, um in einem Casino zu spielen?