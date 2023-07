Zugelassene Online Casinos in Deutschland

Zugelassene Online Casinos

Online Casinos sind in Deutschland sehr beliebt, aber nicht alle Anbieter, die man im Internet findet, sind für deutsche Bürger legal! Bei Casinos ohne deutsche Lizenz riskiert man aufgrund fehlender Limitierung höhere Verluste und kommt bei schwarzen Schafen der Branche selbst im Gewinnfall nicht mehr an sein Geld.

Wer seine Daten und sein Geld schützen will, sollte nur bei in Deutschland zugelassenen Online Casinosspielen.

Was bedeutet „zugelassen“?

Ein Online Casino ist „zugelassen“, wenn es eine gültige deutsche Glücksspiel-Lizenz von einer der regulierenden Behörden besitzt. Seit der Einführung des Glücksspielstaatsvertrages2021 gibt es in Deutschland endlich legale Anbieter von virtuellen Automatenspielen, die umgangssprachlich auch „Online Casinos“ genannt werden, in denen die Kunden ihre Lieblingsspiele bequem von zu Hause aus genießen können. Durch die staatliche Aufsicht ist eine höhere Sicherheit und ein besserer Spielerschutz gewährleistet als in Casinos ohne deutsche Lizenz.

Eine Lizenz garantiert, dass das Casino regelmäßig überprüft wird und dass es bestimmte Regeln und Vorschriften einhält, um sicherzustellen, dass es fair und sicher für die Spieler ist.

In Deutschland ist seit 2023 die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) für die Überwachung des Glücksspiels zuständig.

Aktuell (Stand: Juli2023) gibt es 49 Anbieter mit insgesamt 121 Glücksspiel-Webseiten, die als zugelassene Anbieter von virtuellen Automatenspielen in Deutschland angesehen werden.

Welche Anbieter und Webseiten zu den zugelassenen Online Casinos in Deutschland gehören, kann man mit der sogenannten „Whitelist der GGL“ in Erfahrung bringen.

Vorteile im Vergleich zu Online Casinos ohne deutscher Lizenz

In Deutschland zugelassene Online Casinos haben strengere Regeln und Vorschriften als die Konkurrenz ohne deutsche Lizenz.

Sicherheit von Daten und Geld steht an erster Stelle. Der Spielerschutz sieht vor, dass zugelassene Online Casinos in Deutschland maximale Einsätze von einem Euro erlauben dürfen.

Das Verlustlimit wurde auf 1.000 Euro pro Monat festgelegt, was für die meisten Spieler hoffentlich nie erreicht wird.

Die Spieldauer bei Slots wurde auf mindestens fünf Sekunden festgeschrieben. Damit ist die verlustreiche Auto-Dreh-Funktion abgeschafft worden, bei der Drehungen im Sekundentakt möglich waren.

Vorteile gegenüber traditionellen Spielbanken

Auch wenn die Grundregeln der einzelnen Spiele gleich geblieben sind, gibt es doch ein paar Unterschiede zwischen dem Spiel in einem Online Casino und einer Spielbank in Deutschland.

Die Vorteile, die zugelassene Online Casinos in Deutschland gegenüber traditionellen Spielbanken haben, sorgen dafür, dass Online Casinos vor allem bei jungen Leuten immer beliebter werden.

Bequemes Spielen von überall und zu jeder Zeit

Mehr Privatsphäre und Komfort

Größere Auswahlmöglichkeiten als in traditionellen Casinos

Kostengünstiger als Spielbanken

Exklusive Promotionen und Bonusangebote

Kostenloses Spielen im Demo-Modus

Bequem, flexibel und einfach

Spieler können in mobilen Online Casinos spielen, wann und wo sie wollen. Man muss nicht extra in eine Spielbank fahren oder ein bestimmtes Outfit tragen, um mitspielen zu dürfen. Stattdessen kann man einfach zu Hause oder unterwegs auf seinem Handy oder Laptop Slots spielen.

Wer lange arbeiten muss, hat vielleicht nicht die Zeit und Energie am Abend noch in eine Spielbank zu gehen. Praktisch, dass Online Casinos rund um die Uhr geöffnet sind, während Spielbanken nachts oder an bestimmten Feiertagen geschlossen sind.

Außerdem bieten sie mehr Privatsphäre und Komfort. Da man online spielt, muss man nicht mehr an einen öffentlichen Ort kommen. Stattdessen kann man einfach von überall und zu jeder Zeit spielen, ohne dass andere Menschen einen stören oder ablenken.

Große Auswahl an Spielen

Die Auswahlmöglichkeiten bei Online Casinos sind meist größer als in traditionellen Casinos. Im Gegensatz zu den Automaten in Spielbanken, bei denen die Anzahl der Spiele Spiele beschränkt ist, haben Spieler in Online Casinos eine viel größere und ständig wachsende Auswahl.

Weniger Extra-Kosten

Online Casinos sind preiswerter als Spielbanken, da sie den Spielern häufig Boni oder Freispiele geben, die man in einer traditionellen Spielbank nicht bekommt. Im Gegenteil! Der Besuch einer Spielbank kostet sogar Zeit und Geld.

Während für einen Abend in der Spielbank mit Anfahrt, Eintritt und Getränken zusätzliche Kosten entstehen, ist das Online Casino kostenlos und in wenigen Sekunden über das Smartphone erreichbar.

Man muss sich dafür nicht extra in Schale werfen und vergeudet keine Zeit für Hin- und Rückfahrt.

Slots kostenlos spielen

Wer nicht gleich sein Geld riskieren will, kann im Demo-Modus kostenlos Slots spielen und lernen, wie ein bestimmtes Spiel funktioniert. In Online Casinos können Spieler ohne Einzahlung so viel spielen, wie sie möchten, was in einer Spielbank nicht möglich ist.

Wenn man sich mit allen Funktionen vertraut gemacht hat, kann man das Spiel jederzeit einfach neu starten und um Echtgeld spielen.

Fragen & Antworten zu zugelassenen Online Casinos

Sind Online Casinos in Deutschland legal?

Seit 2021 gibt es in Deutschland legale Online Casinos, die von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) lizenziert und kontrolliert werden. In einem Casino mit deutscher Lizenz ist das Spielen von Slots legal.

Wie kann ich sicher sein, dass ein Online Casino legal ist?

Die legalen Websites wurden von der gemeinsamen Glückspielbehörde der Länder (GGL), die für die Lizenzierung und Regulierung der Branche zuständig ist, für den Geschäftsbetrieb zugelassen. Man findet am Ende einer Casino Webseiten einen Text, in dem die Glücksspiel-Lizenz erwähnt wird. Fehlt dieser Text, ist es kein in Deutschland zugelassenes Online Casino. Auch Glücksspiel-Lizenzen in anderen Ländern oder Inselstaaten wie Malta, Zypern oder Curacao sind nach dem deutschen Gesetz nicht zugelassen.

Gibt es ein Mindestalter für das Spielen in Online Casinos?