Eye of Horus Slot von Merkur Gaming

Das Wichtigste zu Eye of Horus

Der Name „Auge des Horus“ spielt auf den ägyptischen Gott Horus an, der mit einem Falkenkopf im Profil mit einem großen Auge dargestellt wird.

So findest du seriöse Online Casinos in Deutschland!

So findest du seriöse Online Casinos in Deutschland!

So geht Eye of Horus!

Einsatz

Spielen

Das Spiel ist in zeitloser, bewährter Weise aufgebaut wie die meisten Online-Casino-Slots. Eye of Horus hat drei Reihen, fünf Walzen (Spalten) und 10 Gewinnlinien.

Gewinne

Symbole

Freispiele

Gamble-Funktion: Doppelt oder nix!

Höchstgewinn

Verschiedene Eye Of Horus Slots

Eye of Horus Gambler

In der Version „Eye of Horus Gambler“ gibt es nur einen Hauptunterschied zum Originalspiel. Hier haben die Spieler die Möglichkeit, aus einer Reihe von Bonus-Optionen zu wählen, wenn sie drei Bonus-Symbole erhalten:

Die Gewinnchancen aber auch das Risiko erhöhen sich mit jedem weiteren Symbol, das aufgewertet wird. Dieser Online-Casino-Slot ist also ideal für Spieler, die denken, dass der ursprüngliche Eye of Horus-Bonus vielleicht noch viel spannender sein könnte.

Eye of Horus Megaways

Der Freispiel-Bonus in Eye of Horus Megaways ist im Prinzip so wie beim Original. Es gibt expandierende Symbolen und Symbol-Upgrades, die für höhere Gewinne sorgen.

Fragen zum Eye Of Horus Slot

Wie hoch ist der RTP?

Gibt es beim Eye of Horus-Slot Freispiele?

Beim Eye of Horus Slot werden die Freispiele ausgelöst, wenn das Bonus-Symbol mit den goldenen Türen drei oder mehr Mal auf den Walzen erscheint. Dadurch erhält der Spieler 12 Freispiele. Die 12 Freispiele können sogar noch weiter erhöht werden, wenn während der Bonus-Runde die ein, zwei oder drei Horus-Symbole in voller Größe erscheinen.

Kann ich beim Spielen echtes Geld gewinnen?

Man kann den Eye of Horus Slot sowohl mit Echtgeld als auch in der kostenlosen Demo-Version spielen. Allerdings kann man natürlich nur dann echtes Geld gewinnen, wenn man sich bei einem Online-Casino anmeldet und auch eine Einzahlung macht.

Gibt es einen Eye of Horus Cheat oder Trick?

Wo kann ich Eye of Horus kostenlos spielen?

Eye of Horus ist in allen Online-Casinos von Merkur auch im kostenlosen Demo-Modus spielbar.

Wie kann man bei Eye of Horus Echtgeld gewinnen?

Grundsätzlich kann man am meisten gewinnen, wenn man alle Gewinnlinien wählt und mit dem höchsten Einsatz pro Drehung spielt. Allerdings kann man so auch am meisten verlieren. Denn wie bei allen anderen Online-Casino-Slots auch, sind die Gewinne beim Eye of Horus Slot rein zufällig. Deswegen sollte man mit keinem Geld spielen, das man zum Leben braucht.