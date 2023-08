SLOTS - Der ultimative Automatenspiele-Guide 2023

Was sind Slots?

„Slots“ sind Glücksspiele, die ihren Ursprung in Spielautomaten in Casinos haben. Die digitale Version der Automatenspiele gibt es mittlerweile in Online Casinos.

Sowohl die klassischen als auch modernen Slots bestehen aus einer Reihe von Walzen mit Symbolen, die sich zufällig drehen und nach einer gewissen Zeit automatisch anhalten. Mehrere gleiche Symbole auf einer Linie ergeben einen mehr oder weniger großen Gewinn.

Slots sind die am häufigsten gespielte Art von Casinospielen auf der Welt. Manche Casinos in Las Vegas haben mehr als tausend Slots zum Spielen.

Untrennbar verbunden mit Slots sind die Begriffe Jackpot und Bonus.

Mit geringem Einsatz ermöglichen Slots in Casinos in Las Vegas den Gewinn eines großen Jackpots mit viel Geld. Da in Deutschland diese Form von Jackpots nicht erlaubt ist, wollen Online Casinos mit Bonus-Angeboten und Freispielen die Spieler an die Slots locken.

Was bedeutet „Slots“?

„Slots“ ist das englische Wort für „Spielautomaten“. Diese Geräte sind so benannt, weil sie eine Reihe von Schlitzen haben, in die Spieler ihre Münzen oder Geldscheine stecken können. Ein Synonym für Spielautomaten war früher „einarmige Banditen“, weil die Geräte einen Hebel (Arm) hatten, mit dem das Spiel gestartet wurde und die meisten Spieler ihr Geld dabei verloren haben.

Warum sind Slots so beliebt?

Slots sind die am meisten verbreiteten Casinospiele weltweit. Mit dem Aufkommen von Online Casinos hat die Popularität von Slots in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Es gibt mehrere Gründe für ihre große Beliebtheit.

Einfach zu spielen

Slots bieten ein einfaches und unkompliziertes Spielerlebnis. Man braucht keine besonderen Fähigkeiten oder Kenntnisse, um sie zu spielen. Aus diesem Grund sind sie die erste Wahl für die meisten Casinobesucher.

Große Auswahl

Online Casinos bieten eine breite Palette von Automaten-Spielen mit unterschiedlichen Funktionen. Von günstigen Penny-Slots mit einem Einsatz von nur einem Cent bis zum Maximaleinsatz von einem Euro pro Drehung. Das bedeutet, dass Spieler aller Budgets ihr Glück versuchen können.

Verschiedene Features

Viele Slots haben Features wie Joker, Bonussymbole und Freispiele. Durch diese Funktionen heben sich Bonus-Slots von einfachen Automaten-Spielen ohne Extra-Features ab.

Die Chance auf große Gewinne

Auch, wenn die meisten Spieler es nie schaffen werden, mit Slots Gewinne zu erzielen oder in einer Spielbank einen Jackpot zu knacken, ist die Aussicht auf einen großen Gewinn sehr verlockend. Die Wahrheit ist aber auch: Wie beim Lotto stecken die meisten Spieler auf lange Sicht mehr Geld in das Spiel, als sie gewinnen.

Arten von Slots

Es gibt verschiedene Arten von Slots, die in Online-Casinos angeboten werden. Jeder Typ bietet ein einzigartiges Spielerlebnis mit unterschiedlichen Funktionen, Themen und Auszahlungsstrukturen. Hier stellen wir einige der bekanntesten Arten von Slots vor.

Klassische Spielautomaten

Video-Slots

Slots mit progressiven Jackpots

3D-Slots

Klassische Spielautomaten

Es gab Slots schon lange vor der Zeit von Online-Casinos als klassische Spielautomaten in Casinos, Spielotheken und Lokalen.

Mit drei Walzen und traditionellen Symbolen wie Kirschen, Balken und 7ern bieten klassische Spielautomaten immer noch ein einfaches Spielerlebnis.

Video-Slots

Video-Slots sind die moderne Version der klassischen Spielautomaten. Die digitalen Spiele haben die „einarmigen Banditen“ größtenteils aus den Casinos verdrängt und erfreuen sich auch in Online Casinos einer großen Beliebtheit. Video-Slots unterscheiden sich von ihren analogen Vorgängern durch hochwertige Grafiken, Soundeffekte und Animationen.

Sie haben in der Regel fünf Walzen und bieten eine breite Palette von Themen und Sonderfunktionen wie Jokersymbole, Freispiele und Bonusspiele.

Slots mit Progressiven Jackpots

Während progressive Jackpots aus Online Casinos mit deutscher Lizenz mittlerweile verbannt wurden, werden in den Casinos in den USA die größten Echtgeldgewinne an Slots über progressive Jackpots erzielt.

Auch die Spielbanken Bayern bieten mit dem Bayern-Jackpot eine Gewinnmöglichkeit an, bei dem die Einsätze aus verschiedenen Casinos zusammenfließen.

Deswegen erklären wir hier die Thematik, damit du weißt, was damit gemeint ist.

„Progressive Jackpots“ werden so genannt, weil der Jackpot mit jedem Einsatz der Spieler schrittweise ansteigt. Die progressiven Jackpot-Slots sind mit einem Netzwerk verbunden, was bedeutet, dass viele Spieler zum Jackpot beitragen, den früher oder später eine einzige Person gewinnt.

Mit jedem Einsatz erhöht sich der Jackpot, bis er ausgelöst wird. Dann gewinnt ein glücklicher Spieler den gesamten Jackpot. Daraufhin wird die mögliche Gewinnsumme auf einen Mindestbetrag heruntergesetzt und der Jackpot beginnt erneut zu wachsen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels betrug der größte Online-Jackpot-Gewinn in der Geschichte der Spielautomaten 19,6 Millionen Dollar.

Der größte Gewinn an echten Spielautomaten wurde 2003 in Las Vegas erzielt. Ein anonymer Spieler aus Los Angeles gewann fast 40 Millionen Dollar.

Beliebte Themen

Die beliebtesten Slots-Themen reichen von der Antike bis hin zu futuristischen Weltraum-Abenteuern. Auffällig oft haben Slots die Themen Abenteuer, Pop-Kultur, Früchte, Fantasy und Jackpot.

Früchte-Slots

Früchte-Themen sind die Klassiker unter den Slots und haben seit Jahrzehnten eine treue Fangemeinde. Diese Themen umfassen Symbole wie Kirschen, Wassermelonen und Zitronen und weiteres Obst. Die „Fruit-Slots“ sind bekannt für ihre einfache Spielmechanik und hohen Gewinnchancen.

Bekannte Vertreter dieser Kategorie sind Sizzling Hot, Fruit Mania und Super 7.

Abenteuer-Slots

Abenteuer-Themen scheinen sehr beliebt zu sein, was man an der großen Anzahl der Spiele in dieser Kategorie sieht. Diese Themen beinhalten oft mysteriöse Schatzsuchen, Reisen durch den Dschungel oder über den Ozean. Die vielen verschiedenen Elemente in den Spielen sollen das Spielvergnügen möglichst lange hochhalten.

Zu den bekanntesten Abenteuer-Slots gehören Tomb Raider, Gonzo‘s Quest, Book of Ra oder Eye of Horus.

Pop-Kultur wie Filme und TV-Serien

Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass erfolgreiche Filme und TV-Serien früher oder später eine Fortsetzung als Video-Slot finden. Diese Art von Slots bietet Fans des Originals ein vertrautes Spielumfeld durch bekannte Grafiken, Animationen oder Sounds.

Außerdem befinden sich auf den Walzen bekannte Charaktere oder Symbole aus den Filmen und Serien. Kultfilme wie Star Wars, Jurassic Park oder Terminator kann man in vielen Spielbanken und Online Casinos in Form eines Video-Slots spielen. Die Spieler können in die Welt ihrer Lieblingsfilme eintauchen und gleichzeitig um echtes Geld spielen.

Fantasy-Slots

Fantasy-Slots erkennt man an mystischen Wesen und Symbolen wie Zauberer, Drachen oder Kobolden. Die Funktionen können fantasiereich sein, wie das Thema, wenn es um Bonus-Runden und Extra-Gewinnmöglichkeiten geht.

Zu gängigen Fantasy-Slots gehören Game of Thrones, Immortal Romance und Thunderstruck II.

Wie funktionieren Slots?

Slots funktionieren durch einen Zufallszahlengenerator (englisch: Random Number Generator = RNG), der sicherstellt, dass jede Drehung völlig unvorhersehbar ist. Spieler können ihren Einsatz und die Anzahl der Gewinnlinien festlegen.

Durch das Drücken der „Start“ oder „Drehen“ Taste beginnt das Spiel und die Walzen drehen sich mit rasantem Tempo.

Wenn die Walzen nach kurzer Zeit wieder zum Stillstand kommen und sich mehrere identische Symbole in bestimmten Kombinationen auf einer Gewinnlinie befinden, gewinnt der Spieler einen in der Auszahlungstabelle des Spiels festgelegten Betrag.

Der Mindestgewinn bei zwei oder drei gleichen Symbolen ist ungefähr so hoch wie der Einsatz der Drehung.

Bei Kombinationen mit vier gleichen Symbolen zahlen die Slots ein Vielfaches des Einsatzes.

Die bestmöglichen Kombinationen von fünf identischen Symbolen auf einer Gewinnlinie gewinnen oft den Einsatz mit einem Multiplikator von 100 oder bei Jackpot-Slots auch noch wesentlich mehr.

Aus diesem Grund erhoffen sich viele Slots-Fans, mit einem geringen Einsatz viel zu gewinnen.

Besondere Funktionen

Slots bieten eine Vielfalt an Funktionen und Gewinnmöglichkeiten wie Joker-Symbole, die andere Symbole ersetzen und Gewinnkombinationen ermöglichen. Besonders beliebt sind Bonus-Symbole, die unabhängig von Gewinnlinien weitere Gewinne auslösen. In Bonusrunden haben die Spieler die Chance, ohne weitere Einsätze Gewinne zu erzielen. Es ist wichtig, die Funktionen jedes Slots zu verstehen, um das bestmögliche Spielerlebnis zu gewährleisten.

Einfache Gewinnkombinationen

Die einfachste Art und Weise, bei einer Slot-Drehung etwas zu gewinnen, ist eine Kombination aus drei gleichen Symbolen auf einer aktiven Gewinnlinie. Die Höhe des Gewinns hängt von der Art des Spiels und des Einsatzes ab. Einige Slots haben nur drei Walzen und wenige Gewinnlinien. Eine Gewinnkombination ist hier seltener, aber damit auch wertvoller als bei Slots mit vielen Walzen und Gewinnlinien.

Wild-Symbole (Joker)

Wild-Symbole können andere Symbole als Joker ersetzen, um Gewinnkombinationen zu bilden. Einige dieser Jokersymbole verfügen über Multiplikatoren, die Gewinne erheblich steigern können.

Multiplikator-Symbole

Multiplikator-Symbole können den Gewinn um ein Vielfaches erhöhen. Wer eine Gewinnkombination mit einem Multiplikator-Symbol erhält, bekommt einen um den angegebenen Multiplikator gesteigerten Gewinn. Einige Spiele haben mehrere Multiplikator-Symbole.

Scatter-Symbole (Bonus-Symbole)

Scatter-Symbole können Bonusfunktionen wie Gratisdrehs, Bonusspiele oder Bargeldpreise auslösen. Sie werden normalerweise unabhängig von ihrer Position auf den Walzen ausgezahlt.

Bonusspiele

Bonusspiele sind Sonderfunktionen, die durch eine bestimmte Kombination von Symbolen ausgelöst werden. Sie können Freispiele, Geldpreise oder andere Belohnungen bieten.

Wie wird der RTP (Return to Player) berechnet?

Der RTP eines Slots steht für „Return to Player“ und bezieht sich auf den Prozentsatz des Einsatzes, den die Spieler im Laufe der Zeit im Durchschnitt zurückerhalten.

Ein Spiel mit einem RTP-Wert von 96% zahlt zum Beispiel im Schnitt auf alle 100 Euro Einsätze 96 € wieder an die Spieler aus.

Es ist wichtig zu betonen, dass der RTP-Wert nicht die Garantie für eine Gewinnauszahlung ist, sondern eine langfristige Prognose für eine große Anzahl von Spielrunden ist, bei der alle Spieler des Spiels zusammengefasst werden.

Während ein Spieler seinen kompletten Einsatz verlieren kann, haben andere vielleicht das Glück mehr als 96% ihres Einsatzes wieder zu erhalten und sogar Gewinn zu machen.

Die Berechnung des RTP-Werts ist ein komplexer Prozess, der von unabhängigen Prüfstellen wie eCOGRA durchgeführt wird. Die Prüfstellen testen und analysieren die Spiele, um sicherzustellen, dass sie fair und zufällig ablaufen. Die Testergebnisse werden dann verwendet, um den RTP-Wert zu berechnen.

Die Berechnung des RTP-Werts basiert auf der Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Gewinnkombination auf den Walzen erscheint. Die meisten Slots haben einen festgelegten RTP-Wert, der in den Spielregeln angegeben ist. Dieser RTP-Wert wird durch die Gewinnchancen der verschiedenen Symbole und Gewinnkombinationen auf den Walzen bestimmt.

Faktoren, die den RTP beeinflussen

Der wichtigste Faktor ist die Anzahl der Walzen und Symbole. Slots mit mehr Walzen und Symbolen haben in der Regel eine niedrigere RTP, da die Gewinnchancen komplexer werden.

Ein weiterer Faktor, der den RTP beeinflussen kann, ist der Einsatz. Slots mit höheren Einsätzen haben in der Regel einen höheren RTP, da sie eine höhere Auszahlung pro Gewinnkombination bieten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass höhere Einsätze auch ein höheres Risiko bedeuten.

Die Volatilität des Slots ist ein weiterer wichtiger Faktor, der den RTP beeinflussen kann. Slots mit einer höheren Volatilität haben in der Regel eine höhere RTP, da sie seltener Gewinn liefern, aber dann mehr auszahlen.

Slots mit einer niedrigeren Volatilität haben in der Regel eine niedrigere RTP, da sie häufiger kleinere Gewinne auszahlen.

Erste Schritte mit Echtgeld-Slots

Das Spielen von Echtgeld-Slots in einem Online Casino ist eigentlich ganz einfach. Anfänger können einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen.

1. Casino wählen

Bei der Wahl des Online Casinos sollte man vor allem darauf achten, dass der Anbieter eine Glücksspiel-Lizenz in Deutschland besitzt. Außerdem sollte das Online Casino eine große Auswahl an Slots bieten, die man auch kostenlos testen kann. Wer auf der Jagd nach einem Willkommensbonus ist, sollte sich die Bedingungen in den AGBs des Online Casinos genau durchlesen.

2. Konto erstellen

Wenn die Auswahl des Casinos getroffen ist, geht es darum, ein Spielerkonto zu eröffnen. Keine Sorge! Das ist wesentlich einfacher als bei einer Bank. Die Online Casinos stellen dafür ein übersichtliches Formular zur Verfügung, das man mit den wichtigsten Angaben zur eigenen Person ausgefüllt hat.

Um Betrügern das Handwerk zu legen, überprüft das Casino, ob die Daten korrekt sind und es sich um eine echte Person handelt. Dazu erfolgt eine E-Mail-Bestätigung sowie die Verifizierung über ein Ausweisdokument wie z.B. Reisepass oder Führerschein. Manche Casinos verlangen auch den Nachweis des Wohnortes in Form einer Strom- oder Telefonrechnung.

3. Geld einzahlen

Auch ohne Einzahlung kann man in vielen Online Casinos Slots kostenlos spielen. Wer allerdings die Chance auf einen Gewinn nutzen will, muss eine Einzahlung vornehmen. Die meisten Online Casinos bieten viele verschiedene Zahlungsmethoden an. Die gängigste Form der Einzahlung läuft über eine Sofort-Überweisung vom Bankkonto, über eine Kreditkarte von Visa oder Mastercard oder einen Online-Zahlungsanbieter wie PayPal, Skrill, Neteller oder Paysafe. Damit sollte gewährleistet sein, dass jeder Spieler die Möglichkeit hat, schnell und einfach Geld auf das Konto einzuzahlen und direkt mit dem Spielen zu beginnen.

4. Spiel auswählen

Die Anzahl der Slots in einem Online Casino kann für Anfänger überwältigend sein. Es lohnt sich einfach durch die Auswahl der Slots zu stöbern und interessante Spiele im kostenlosen Demo-Modus zu testen. Das Casino listet normalerweise auch relevante Informationen über jedes Spiel auf, damit man sich ein Bild davon machen kann. Ist ein geeigneter Slot gefunden, legt man den Einsatz und die Anzahl der Gewinnlinien fest und startet das Spiel.

Viel Glück!

Mobile Slots in Apps um Echtgeld spielen

Es gibt viele hochwertige Casino-Apps für Smartphones und Tablets, Damit kann man Slots von überall um Echtgeld spielen. Wer bereits ein Konto beim Anbieter der App hat, kann sich einfach mit den Zugangsdaten in sein Spielerkonto einloggen.

Neue Spieler können direkt über die App ein Konto erstellen.

Mobile Slots in einer Smartphone-App unterscheiden sich kaum von den Spielen auf einem Computer. Der größte Vorteil ist, dass die Spiele übersichtlicher dargestellt werden und auch unterwegs gespielt werden können.

Auch wenn die meisten Spiele für das Spielen auf dem Handy optimiert sind, kann das Spielen auf dem kleineren Bildschirm eines mobilen Geräts für Computer-Fans etwas gewöhnungsbedürftig sein.

Die beliebtesten Spiele sind als Mobile Slots auf dem Handy verfügbar. Selbst bei den Casinos, bei denen das nicht der Fall ist, sollte die Auswahl immer noch recht groß sein, sodass auf jeden Fall ein Slot zum Spielen dabei ist.

Manche Online Casinos bieten sogar einen Extra-Bonus für mobile Slots. Dieser ist entweder automatisch aktiviert oder kann bei einer Einzahlung mit einem Bonuscode in Anspruch genommen werden.

5 Fragen & Antworten

Wir haben hier die 5 wichtigsten Fragen zum Thema „Slots“ zusammengetragen und kurz beantwortet.

Ist das Spielen von Echtgeld-Slots sicher?

Wenn man Echtgeld-Slots in einem zugelassenen Casino mit Glücksspiel-Lizenz in Deutschland spielt, kann man sicher sein, dass man mögliche Gewinne auch wirklich erhält.

Die staatlichen Kontrollbehörden haben strenge Auflagen für Anbieter und prüfen die Casinos regelmäßig.

Wie funktioniert ein Willkommensbonus?

Online-Casinos bieten Spielern häufig zusätzliches Geld als Anreiz, sich anzumelden und zu spielen. Dieses Geld ist jedoch an Bedingungen geknüpft, die zu erfüllen sind, bevor man sich Gewinne aus dem Spiel auszahlen lassen kann. In der Regel muss ein Vielfaches der Einzahlung und des Bonusbetrags umgesetzt werden. Die Bonusbedingungen sind von Casino zu Casino unterschiedlich und einige Spiele können mehr zu den Bonusbedingungen beitragen als andere.

Ab welchem Alter darf man in Deutschland an Echtgeld-Slots spielen?

In fast allen Spielbanken und Online-Casinos müssen die Spieler mindestens 18 Jahre alt sein, um Echtgeld-Slots spielen zu dürfen. In Baden-Württemberg beträgt das Mindestalter 21 Jahre. Wer also in die Spielbank Baden-Baden oder ins Casino Stuttgart will, sollte mindestens seinen 21. Geburtstag dort feiern.

Kann man mit Online-Slots Echtgeld gewinnen?

Wenn man sich bei einem Online Casino anmeldet und eine Einzahlung auf das Spielerkonto macht, kann man mit Online-Slots Echtgeld gewinnen. Allerdings gibt es keine Garantie, da Slots ein Glücksspiel sind, bei dem der Anbieter immer einen prozentualen Anteil des Einsatzes einbehält. Das Geld wird per Zufallsgenerator unter den Spielern umverteilt. So kann es sein, dass manche Spieler an einem Slot viel Geld gewinnen und andere mehr verlieren als gewinnen. Die Unterhaltung sollte also im Vordergrund stehen und nicht der (unrealistische) Traum von großen Gewinnen. So gut wie alle Online Casinos bieten einen Slots-Bonus für neue Spieler, mit dem man länger Spaß haben kann.

