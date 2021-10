Darts: Clayton gewinnt World Series of Darts

Dartsprofi Jonny Clayton hat die World Series of Darts Finals gewonnen. Der 47-jährige Waliser besiegte im Finale am Sonntagabend in Amsterdam den Weltranglistenfünften Dimitri van den Bergh (Belgien) mit 11:6. Für Clayton ist es nach dem Gewinn des Masters, der Premier League und dem World Grand Prix bereits der vierte TV-Turniersieg in diesem Jahr.