Darts, World Grand Prix: Gerwyn Price und Danny Noppert erreichen Halbfinale

In einem packenden Duell feierte außerdem Jonny Clayton einen knappen 3:2-Erfolg über Krzysztof Ratajski. Zwischen den beiden ging es hin und her. Zunächst führte Clayton, dann drehte der Pole die Partie auf 2:1, um am Ende doch mit 2:3 den Kürzeren zu ziehen. Ratajski scheiterte letztlich an seinen Anfangsdoppeln. Clayton bekommt es am Freitag im Halbfinale nun mit Noppert zu tun.