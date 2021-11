WM-Generalprobe: Dartsprofis Schindler und Clemens gescheitert

Die deutschen Dartsprofis Martin Schindler und Gabriel Clemens sind bei den Players Championship Finals in Minehead/England in der zweiten Runde gescheitert. Schindler (Strausberg) unterlag bei der WM-Generalprobe Weltmeister Gerwyn Price (Wales) am Samstag mit 1:6, Clemens (Saarwellingen) dem Australier Damon Heta mit 2:6. Gegen Heta hatte Clemens bereits zum EM-Auftakt Mitte Oktober in Salzburg verloren.