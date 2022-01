Darts: Sherrock verpasst PDC-Tourkarte

Rückschlag für Fallon Sherrock: Die 27 Jahre alte Dartsspielerin hat die Tourkarte und damit die Berechtigung für die meisten Turniere der Professional Darts Corporation (PDC) im Jahr 2022 erneut verpasst. Die Engländerin konnte sich bei der mehrtägigen sogenannten Qualifying-School im englischen Milton Keynes nicht durchsetzen. Sherrock schied am Schlusstag bereits in der zweiten Runde aus und belegt in der Gesamtrangliste nur Platz 94.