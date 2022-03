Darts: Martin Schindler setzt Ausrufezeichen, Halbfinale bei Players Championship 6 - Clemens im Viertelfinale

Für Schindler war es die dritte Halbfinalteilnahme auf der Pro Tour. Der gute Auftritt wird auch in der Weltrangliste belohnt: Schindler klettert drei Ränge in der Order of Merit und springt auf Rang 55. Damit überholt der Strausberger unter anderem Altstar Raymond van Barneveld. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)