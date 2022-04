Darts: Nathan Aspinall mit emotionalem Sieg - Gabriel Clemens verpasst Finale

Zudem sei dieser Erfolg ein wichtiger Schritt für seine Psyche. „Es ist zwei Jahre her, dass ich ein Turnier gewonnen habe, und man beginnt an sich selbst zu zweifeln, ob man zu den großen Jungs gehört.“ Aber nun sei er wieder klar im Kopf und wolle daran arbeiten, dass er wieder dahinkomme, wo er nach eigenem Selbstverständnis hingehöre - in die Premier League. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)