Darts: Price beim World Matchplay im Finale

Bei dem Event im Winter Gardens werden insgesamt 800.000 Pfund ausgeschüttet, der Sieger erhält 200.000 Pfund und die „Phil Taylor Trophy“. Erstmals waren auch zwei deutsche Profis am Start. Gabriel Clemens (Saarwellingen) scheiterte zum Auftakt am Portugiesen Jose de Sousa, Martin Schindler (Strausberg) verlor in der ersten Runde knapp gegen Price.