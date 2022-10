Darts: Clemens und Schindler mit schweren Auftakthürden

Frankfurt am Main (SID) - Schwere Aufgaben zum Auftakt: Die beiden deutschen Dartsprofis Gabriel Clemens (Saarwellingen) und Martin Schindler (Strausberg) wollen bei der EM in Dortmund (27. bis 30. Oktober) trotz einer schweren Auslosung ihren Heimvorteil nutzen und für eine Überraschung sorgen. Clemens trifft in der ersten Runde am Freitag auf den walisischen Topspieler Jonny Clayton, Schindler bekommt es am selben Abend mit dem Weltranglistensechsten Jose de Sousa aus Portugal zu tun.