Schindler und Clemens raus - van Gerwen und Price scheitern

Schindler, der auch 2017 und 2018 nicht die erste Runde überstanden hatte, winkt trotz der Pleite erstmals der Sprung in die Top 35 der Welt. Der Weltranglisten-22. Clemens kassierte bei seiner dritten EM-Teilnahme in Folge die dritte Auftaktpleite. Titelverteidiger Rob Cross war bereits am Donnerstag an seinem englischen Landsmann James Wade gescheitert.