Darts: Peter Wright sagt Teilnahme an Player Championships Finals ab

Deswegen wollte er sogar seine Teilnahme beim Grand Slam of Darts, bei dem er bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist, zurückziehen, aber „Jo wollte, dass ich spiele. Ich habe heute versucht, das Krankenhaus zu erreichen, aber man hat mich nicht zu ihr gelassen“, erklärte der Schotte in einem Interview mit Viaplay.