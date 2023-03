Darts: Favoritenbeben bei UK Open - Smith und Price raus, Schindler marschiert

Bei den Darts UK Open 2023 (alle Spiele LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Stream) sehen die Fans am zweiten Tag das Aus von Weltmeister Michael Smith und Gerwyn Price.

Der „Bully Boy“ zog nach einem epischen Match mit 9:10 den Kürzeren gegen Luke Humphries. Zusammen zauberten Smith und der UK-Open-Finalist von 2021 ganze 20-mal die 180 ins Board. Dazu zeigte der Weltmeister und aktuell Führende in der PDC Order of Merit beim Stand von 8:9 gegen sich seine Klasse, als er den Decider per 11-Darter klarmachte.