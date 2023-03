Darts: Klose übersteht Auftakt bei den UK Open

Daniel Klose hat beim wichtigsten Darts-Turnier seit der Weltmeisterschaft den Sprung in die zweite Runde geschafft. Der 43-Jährige gewann bei den UK Open in Minehead seine Erstrundenpartie gegen den Franzosen Jacques Labre 6:3, zwei weitere deutsche Spieler sind hingegen bereits ausgeschieden.

Insgesamt sind bei den UK Open sieben deutsche Spieler am Start. Ricardo Pietreczko (Nürnberg) spielt in Runde zwei gegen Jelle Klaasen (Niederlande) oder Josh Payne (England), Florian Hempel (Köln) ist am Nachmittag in Runde drei gegen den Engländer Jamie Hughes gefordert. WM-Halbfinalist Gabriel Clemens (Saarwellingen) und Martin Schindler (Strausberg) greifen als Teil der Top 32 der Weltrangliste erst in der vierten Runde ein.