Darts: Pietreczko schmeißt auch Bunting raus

Der Traum-Lauf des deutschen Dartsprofis Ricardo Pietreczko bei der European Tour in Leverkusen geht weiter. Nach dem überraschenden Sieg gegen den zweimaligen Weltmeister Peter Wright am Samstag schlug der 28-jährige Berliner am Sonntag auch den ehemaligen BDO-Weltmeister Stephen Bunting 6:3.

Nachdem Pietreczko mit 2:3 in Rückstand geraten war, spielte sich der Weltranglisten-74. in einen Rausch, gab kein Leg mehr ab und brachte den Sieg per Finish über die Doppel-Vier nach Hause. Im Viertelfinale wartet ein Duell gegen 2018-Weltmeister Rob Cross oder William O‘Connor, der Martin Schindler in der zweiten Runde rausgeworfen hatte.