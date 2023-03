Darts: Schindler erstmals im Viertelfinale der UK Open

Dartsprofi Martin Schindler hat bei den UK Open in Minehead erstmals in seiner Karriere das Viertelfinale erreicht. Der 26-Jährige schlug beim wichtigsten Turnier seit der Weltmeisterschaft am Samstagabend etwas überraschend den Weltranglistensiebten Jonny Clayton (Wales) 10:8. Schindler hatte sich erst zum zweiten Mal nach 2020 für die Runde der besten 16 qualifiziert.

In der Weltrangliste verbessert sich der WM-Teilnehmer höchstwahrscheinlich um mindestens einen Platz. Ab Montag wird Schindler dort wohl selbst bei einer Niederlage im nächsten Match auf Rang 26 und damit so hoch wie noch nie geführt. Am Freitag hatte "The Wall" in der fünften Runde den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis ausgeschaltet.