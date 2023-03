European Darts Open: Gabriel Clemens verspielt Mega-Vorsprung - Pikachu zeigt 170er-Finish

Was für eine Enttäuschung für Gabriel Clemens!

Der beste deutsche Dartsspieler ist bei den European Darts Open bereits in der ersten Runde gescheitert und hat dabei einen äußerst komfortablen Vorsprung verspielt. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Gegen seinen Gegner Ian White aus Großbritannien lag „Gaga“ bereits mit 5:2 in Führung, ehe er vier Legs in Folge verlor und sich am Ende mit 5:6 geschlagen geben musste. Sogar Matchdarts vergab der 39-Jährige.