Darts: Clemens und Co. mit starkem Start in München

Die deutschen Darts-Profis um WM-Halbfinalist Gabriel Clemens haben bei der European Tour in München einen starken Start hingelegt. Vor heimischen Publikum zogen am Karsamstag gleich drei von vier deutschen Startern in die zweite Runde ein. Dort steht auch Martin Schindler, der nach einem Freilos am Ostersonntag gegen Jim Williams (Wales) ins Turniergeschehen eingreift.