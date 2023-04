Darts: Gabriel Clemens will Routine ändern - und traut Martin Schindler einen Turnier-Sieg zu

SPORT1: Hallo Herr Clemens, Sie sehen gut aus in Tracht. Wie fühlt es sich für Sie an?

Clemens kündigt Besuch auf den Wiesn an

Clemens hofft auf deutschen Darts-Hype

Clemens: Ich glaube, dass es spielerisch ganz gut ist. Ich glaube, ich spiele sogar besser als letztes Jahr. Die Ergebnisse passen bis jetzt noch nicht so ganz, aber so ist es halt. Ich mache immer weiter und irgendwann wird es auch wieder anders laufen.

Clemens verrät seine größte Baustelle

SPORT1: Wir stehen jetzt im April. Wann fängt man als Star-Spieler an, in Richtung WM zu denken?

Clemens: Jetzt noch nicht. Damit beschäftige ich mich immer so ab November, wenn das letzte Match gespielt wurde. Dann sind es noch drei, vier Wochen bis zur WM und dann fängt man damit an.

Clemens: Ein Ziel hat man immer. Ich will bei jedem Turnier so weit kommen, wie es geht. Aber jetzt raushauen, dass ich ein Turnier gewinnen will und es nachher nicht schaffe, bringt auch nichts. Von daher will ich einfach gut spielen, denn wenn man gut spielt, wird man auch erfolgreich sein.

Clemens: Ich glaube, dass man gerade in den letzten Spielen gesehen hat, dass ich in den entscheidenden Momenten den ein oder anderen Dart auf Doppel nicht genutzt habe. Da arbeite ich im Moment dran, vielleicht auch vor dem letzten Dart nochmal abzusetzen und so noch eine Sekunde rauszuholen, in der ich mich wieder konzentrieren kann. Das ist aber schwer, denn schließlich habe ich in den letzten 20 Jahren meinen Ablauf verinnerlicht.