Ex-Weltmeister Lewis kündigt Auszeit auf unbestimmte Zeit an

Der zweimalige Darts-Weltmeister Adrian Lewis (38) hat sich für unbestimmte Zeit aus dem Sport zurückgezogen. Das verkündete der Brite am Samstag bei Twitter. „Nach über 25 Jahren brauche ich fürs Erste eine Pause vom professionellem Hamsterrad“, schrieb „Jackpot“ in seinem Post. Auf die genauen Gründe seiner Entscheidung ging Lewis nicht ein.

Lewis wurde in den Jahren 2011 und 2012 Weltmeister. Bereits vor seiner Ankündigung fehlte er in letzter Zeit bei den großen Darts-Turnieren, wodurch er in der Weltrangliste auf den 36. Rang abrutschte.