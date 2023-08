Darts: "Voltage" crasht Down-Under-Party

Was für eine Machtdemonstration von Rob Cross! Nach dem Sieg beim New Zealand Darts Masters vor einer Woche holt sich der Engländer auch beim New South Wales Darts Masters im australischen Wollongong den Sieg. Damit tritt „The Voltage“ als großer Triumphator des World-Series-Ausflugs nach Australien und Neuseeland die Rückreise an.