Darts-WM: Die beste Spielerin der Welt lässt das Ally Pally sausen

Darts: Greaves träumt vom WM-Titel

Das Turnier - bei der WDF treten Männer und Frauen getrennt an - findet vom 2. bis 10. Dezember südwestlich von London statt. Somit könnte Greaves eigentlich bei der am 15. Dezember beginnenden WM im Ally Pally teilnehmen.

Allerdings kündigte die PDC an, dass vor ihren Titelkämpfen keine Teilnahme an einer WDF-WM liegen darf. Greaves - die ihr Ally-Pally-Ticket als schon sichere Erste der PDC Women‘s Series in der Tasche gehabt hätte - musste sich deshalb entscheiden.

„Ich stehe noch am Anfang meiner Karriere und die Möglichkeit, mehrfache Weltmeisterin zu werden, ist eine große Motivation für mich“, schilderte die junge Engländerin, die im vergangenen Jahr in der ersten Runde der PDC-WM ausgeschieden war. Die PDC-WM reserviert seit einigen Jahren mehrere Plätze für Frauen, am erfolgreichsten nutzte das bisher Fallon Sherrock, die 2020 bis in die dritte Runde vorstieß.