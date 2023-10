Darts: Pietreczko überrascht auch bei der Heim-EM

Dartsprofi Ricardo Pietreczko hat auch bei der Heim-EM seine starke Form unter Beweis gestellt. Der 29 Jahre alte Shootingstar schlug in Dortmund sensationell Titelverteidiger Ross Smith aus England 6:3 und erreichte als erst fünfter Deutscher der Turniergeschichte die zweite Runde.

Pietreczkos Gegner in der zweiten Runde wird der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen sein. Der Niederländer gewann zuvor ein enges Match gegen Madars Razma aus Lettland mit 6:5 und peilt in der Westfalenhalle seinen insgesamt fünften Titel an.