Darts: Schindler beim World Grand Prix in zweiter Runde

Dartsprofi Martin Schindler (27) ist beim World Grand Prix im englischen Leicester erstmals in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglisten-25. schlug am Montagabend den früheren Weltmeister Raymond van Barneveld aus den Niederlanden mit 2:1. Im Achtelfinale des Major-Turniers trifft Schindler auf den Engländer Stephen Bunting, der sich 2:1 gegen seinen an fünf gesetzten Landsmann Nathan Aspinall durchsetzte.

Schindler reichte bei seinem zweiten Auftritt in der Morningside Arena von Leicester ein Drei-Dart-Schnitt von gut 83 Punkten, um gegen "Barney" zu bestehen. Ein Höhepunkt gelang "The Wall" mit dem Highfinish von 160 Punkten im dritten Leg des ersten Satzes. Im Vorjahr war Schindler noch an seiner Auftakthürde Gerwyn Price gescheitert.