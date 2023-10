Deutscher Darts-Feiertag! Pietreczko löst EM-Ticket - und fordert Schindler

Ein deutsches Duell bei einem internationalen Turnier in Deutschland. Am Samstagabend kommt es bei den German Darts Open in Hildesheim (LIVE im TV & Stream auf SPORT1) zum Showdown zwischen Martin Schindler und Ricardo Pietreczko - und mit insgesamt vier Deutschen im Einsatz wird der Samstag zum Darts-Feiertag!

Pikachu erstmals bei der EM

Nachdem „Pikachu“ sein Erstrundenspiel am Freitagabend gegen Mickey Mansell mit 6:4 gewonnen hatte, war die Freude riesengroß. Im zehnten Leg der Partie hatte der 28-Jährige nur noch 49 Punkte Rest, traf zunächst die 17 und im Anschluss mit seinem zweiten Pfeil die Doppel-16.

Pietreczko ballte daraufhin seine linke Faust, klatschte mit Mansell ab und ließ sich dann vom deutschen Publikum bejubeln. Mit dem Einzug in die zweite Runde stand zeitgleich fest, dass der Deutsche sich erstmals für die Europameisterschaft in Dortmund (26. - 29. Oktober) qualifiziert hat. Ein weiterer Entwicklungsschritt in seiner noch jungen Karriere.

Pietrezcko bekommt nach Erfolg Gänsehaut

In den vergangenen Monaten verpasste „Pikachu“ jeweils knapp die Qualifikation für das World Match Play sowie den World Grand Prix. Nach dem Sieg gegen Mansell war ihm sein Erfolg noch gar nicht bewusst. Erst als er darauf angesprochen wurde, realisierte Pietreczko sein Glück und gestand auf der Bühne in Hildesheim, dass er Gänsehaut bekäme.

Auf Instagram bedankte sich der 28-Jährige im Anschluss bei den Fans für die Unterstützung: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich jetzt in der zweiten Runde stehe und ich freue mich auf das Turnier in Dortmund.“

Aber zunächst wartet nun am Samstagabend die deutsche Nummer 2, Martin Schindler, auf ihn. Dass „Pikachu“ auch den besten Spielern auf der Tour gefährlich werden kann, bewies er im März bei den European Darts Open in Leverkusen. Dort zog er nach Siegen gegen Stephen Bunting und Peter Wright ins Viertelfinale ein.

Kurz trifft auf Clayton, Clemens gegen Chisnall

Aktuell belegt der Deutsche Platz 63 in der Order of Merit. Für ihn ist es das große Jahresziel, unter den ersten 64 zu stehen, damit er seine Tourkarte behält. Diese hat er erst seit Januar 2022.