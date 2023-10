"Schlimm!" Darts-Star leistet öffentlich Abbitte

Da hat Callan Rydz seinen Darts-Namen wohl etwas zu wörtlich genommen. Beim Players Championship 27 im Metrodome in Barnsley musste sich „The Riot“ (deutsch: Aufstand) mit einer 5:6-Niederlage gegen Maik Kuivenhoven in Runde eins schon wieder aus dem Wettbewerb verabschieden.

Eine Niederlage, die der aktuellen Nummer 29 der PDC Order of Merit anscheinend gehörig an die Nieren ging. Als sein Gegner den entscheidenden Pfeil in der Doppel-20 versenkte, rang sich Rydz zwar zu einem Handschlag durch, schaute dabei jedoch betont weg. Kuivenhoven, aktuell auf der 112 der Order of Merit geführt, reagierte mit einem Grinsen auf die Aktion.