"Würde mich geißeln" - Darts-Dominatorin verzichtet auf Teilnahme an der Männer-Tour

Und weiter: „So etwas kann man auf der Pro Tour nicht machen, und ich denke, es würde mich auf eine schlechte Art und Weise geißeln. Also denke ich, dass ich im Moment einfach bei dem bleibe, was ich spiele und vielleicht irgendwann in der Zukunft.“ Die erst 19-Jährige Engländerin will ihre Karriere wohl langsam angehen und auf ihrem Weg nach oben nichts überstürzen.