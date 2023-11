Darts: Auftaktsieg für Clemens bei WM-Generalprobe

In der zweiten Runde am Samstag wartet auf die beiden Deutschen jeweils eine knifflige Aufgabe: WM-Halbfinalist Clemens (Nr. 28) trifft auf Shootingstar Josh Rock (Nordirland/Nr. 5), Pietreczko (Nr. 23) muss gegen den an Nummer zehn gesetzten Ryan Searle (England) antreten. Daniel Klose (Bechhofen) war in Runde eins am Engländer Ryan Joyce (3:6) gescheitert.