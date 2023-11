Pietreczko vergibt Matchdart beim Grand Slam of Darts

Shootingstar Ricardo Pietreczko ist mit einer knappen Niederlage in den Grand Slam of Darts gestartet. Der 29-Jährige, der sich als einziger Deutscher qualifiziert hatte, verlor das Duell gegen den Australier Damon Heta mit 4:5. Gegen den Weltranglisten-13. hielt der Nürnberger, Nummer 44 im PDC-Ranking, zwar stark mit, konnte im Entscheidungsleg einen Matchdart aber nicht verwandeln.

"Pikachu" hatte vor knapp einem Monat beim European-Tour-Event in Hildesheim triumphiert und als zweiter Deutscher nach Max Hopp 2018 überhaupt ein Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) gewonnen. Dadurch sicherte er sich auch seine Teilnahme am Grand Slam, WM-Halbfinalist Gabriel Clemens (Saarwellingen) schaffte die Qualifikation nicht.

Der Grand Slam of Darts in Wolverhampton ist das einzige Ranglistenturnier, das mit einer Gruppenphase beginnt. Weitere Gruppengegner von Pietreczko sind jeweils am Sonntag der zweimalige WM-Halbfinalist und World-Matchplay-Sieger Nathan Aspinall sowie die erst 19-jährige Beau Greaves (beide England), die derzeit wohl beste Darts-Spielerin der Welt.