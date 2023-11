„Unfassbar Bock“: Pietreczko heiß auf Grand-Slam-Debüt

Eine knackige, aber machbare Gruppe und riesige Vorfreude: Shootingstar Ricardo Pietreczko fiebert seinem Debüt beim Grand Slam of Darts am Samstag entgegen und will seine gute Form erneut unter Beweis stellen. „Nun geht‘s mit den richtig wichtigen Turnieren des Jahres los“, schrieb der 29-Jährige, der sich als einziger Deutscher qualifiziert hat, bei Instagram: „Ich hab unfassbar Bock und freue mich schon sehr auf das Gruppenformat in Wolverhampton.“