Darts: Littler entzaubert auch Weltmeister Humphries

Darts-„Wunderkind“ Luke Littler ist die Revanche für die Niederlage im WM-Finale gegen Luke Humphries geglückt. Sechs Tage nach seinem 17. Geburtstag entzauberte der Engländer seinen Landsmann am Samstag im ersten Viertelfinale der Dutch Masters mit 6:5. Im Halbfinale trifft „The Nuke“ nun später am Abend auf den Sieger des Matchs zwischen Ex-Weltmeister Gerwyn Price (Wales) und dem Niederländer Kevin Doets.

Bereits im zweiten Leg gelang Littler das erste Break, aber davon ließ sich Humphries zunächst nicht beeindrucken - im Gegenteil: Gleich vier Legs in Folge gingen danach an den Weltmeister. Littler konterte daraufhin seinerseits mit drei gewonnenen Legs in Serie und brachte sich damit auf die Siegerstraße.