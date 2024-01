Darts: Luke Littler trifft United-Legende Ferguson

Nicht nur steht der 16-Jährige ob seiner speziellen Leidenschaft für Kebaps mit Unternehmen in Verbindung, auch ist Littler glühender Fan von Manchester United. Die Red Devils erfüllten Littler am vergangenen Wochenende einen lang gehegten Traum: Der Besuch eines Spiels inklusive eines Treffens mit Trainer-Legende Sir Alex Ferguson.

Littler ist bei Manchester „immer willkommen“

„Super Sonntag im Theatre of Dreams (Old Trafford; Anm. d. Red.), danke für die Einladung“ schrieb der 16-Jährige auf Instagram. Der Verein reagierte in den Kommentaren und erklärte: „Es ist uns eine Ehre! Du bist hier immer willkommen, Luke“.