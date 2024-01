Darts: Nächster Paukenschlag um Wunderkind Littler

Die neue Saison der Darts Premier League steht unmittelbar bevor, am Dienstag veröffentlichte die PDC den Spielplan - und er beinhaltet den nächsten Paukenschlag um Wunderkind Luke Littler.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der aufgrund seines sensationellen WM-Finaleinzug in die Eliteliga berufene 16-Jährige hat gleich an Spieltag 1 (1. Februar 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) den größtmöglichen Kracher vor der Brust: In einer Neuauflage des Ally-Pally-Endspiels trifft er auf den Weltmeister und Weltranglisten-Ersten Luke Humphries - ebenfalls erstmals festes Mitglied der Premier League.

Premier League: Humphries und Littler auch in Berlin

Littler führte zuletzt seine exzellente Form seines WM-Debüts bei den Bahrain Darts Masters unverändert weiter, spielte im Spiel gegen Nathan Aspinall direkt zum Start einen Neun-Darter und gewann gar sein erstes Turnier auf dem professionellen PDC-Zirkus im Erwachsenenbereich.

In der Arena in Cardiff wirft auch ein Lokalmatador an. Der „Iceman“ Gerwyn Price bekommt es zum Start der neuen Saison mit Nathan Aspinall zu tun.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im dritten Viertelfinale des Mini-Turniers, aus dessen Auftaktpartien sich die besten vier Spieler im Halbfinale duellieren, die Finalisten und den späteren Turniersieger ermitteln, treffen Rekordchampion Michael van Gerwen, und „Bully Boy“ Michael Smith aufeinander.

Hinzu kommt abschließend ein weiteres Duell zweier Ex-Weltmeister. Rob Cross fordert den zweimaligen Champion Peter Wright.

„Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1″ - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

Die deutschen Darts-Fans dürfen sich beinahe noch mehr auf die zweite Woche freuen. Am 8. Februar gastieren die acht Stars in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin.

{ "placeholderType": "MREC" }