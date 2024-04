Darts: Verletzt! Rückschlag für deutschen Darts-Profi

Rückschlag für Florian Hempel! Der deutsche Darts-Profi kann nicht bei den Darts-Player Championships 7 und 8 in Leicester (England) mitspielen. Grund dafür ist eine Entzündung in seinem rechten Wurfarm. Das gab der 33-Jährige am Montagmorgen per Instagram-Story bekannt.

Dort schreibt er knapp: „Leider muss ich diese Woche auf der Pro Tour absagen. Schleimbeutelentzündung im Wurfarm“. Dazu postete er einen traurigen Emoji.

Das Turnier mit 128 Teilnehmern findet am Montag und Dienstag in der Mattiolo Arena in der englischen Großstadt statt. Trotz der Absage von Hempel sind weiterhin acht deutsche Spieler dabei. Mit Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Tim Wolters, Pascal Rupprecht, Lukas Wenig, Daniel Klose und Paul Krohne haben sich alle anderen deutschen Tour Card Holder angemeldet.