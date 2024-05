Darts: Zockt Littler so seine Fans ab?

Darts-Star Littler lässt Fans tief in die Tasche greifen

Der Darts-Star ist aktuell Tabellenführer in der Premier League und hat gute Chancen, dort in die Playoffs einzuziehen. Und vielleicht ist der Online-Shop des Youngsters ja schon bald um ein teuer angebotenes Shirt reicher, sollte es bei dem Event am Ende gar für den Titel reichen. Der 14. Spieltag der Premier League findet am Donnerstag in Aberdeen statt (ab 20.00 Uhr LIVE auf SPORT1).