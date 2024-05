"Was für eine Nacht": Littler glänzt in der Premier League

Ein Teenager dominiert die Welt-Elite: Darts-Wunderkind Luke Littler steht in der hochklassig besetzten Premier League schon vorzeitig im Finale. Der 17 Jahre alte Engländer holte sich am Donnerstagabend in Aberdeen am 14. Spieltag des prestigeträchtigen Wettbewerbs bereits seinen vierten Tagessieg. Er führt die Tabelle souverän an - und ist zwei Spieltage vor Schluss mit 36 Punkten bereits für den Finalabend in London (23. Mai) qualifiziert. „Das war mein großes Ziel“, sagte er.