Team-WM: Darts-Profis Schindler und Clemens im Achtelfinale

Die deutschen Darts-Profis Martin Schindler und Gabriel Clemens haben bei der Team-WM in Frankfurt das Achtelfinale erreicht. Die Vorjahreshalbfinalisten gewannen am Freitag das zweite Vorrundenspiel gegen die Finnen Marko Kantele und Teemu Harju 4:1 und wurden ihrer Favoritenrolle in Gruppe C damit gerecht - auf wen Deutschland im Kampf um das Viertelfinale trifft, steht noch nicht fest.