Darts: Pikachu und Schindler im Achtelfinale, Hempel raus

Pietreczko gewinnt zum Auftakt - Hempel unterliegt Gurney

Hempel, der am Freitag gegen Callan Rydz einen 2:5-Rückstand noch in einen Sieg gewendet hatte, hatte auch gegen Gurney trotz eines schwachen Averages (81,81) noch eine unverhoffte Chance. Weil der Nordire sich viele Schwächen erlaubte, ging es trotz eines 5:3-Vorsprungs in den Decider, in dem Gurney aber zu stark war.