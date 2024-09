Darts: Schlechte Nachrichten von van Gerwen

Der Niederländer ist krank und musste seine Teilnahme an der Players Championship 22 absagen. Den Verzicht von „MvG“ gab die PDC am Dienstagmittag kurz vor dem Start des Events bekannt.

Van Gerwen hatte zuletzt eine starke Form gezeigt und die Players Championship 21 sowie am zurückliegenden Wochenende die Hungarian Darts Trophy in Budapest gewonnen. Ob „Mighty Mike“ am Mittwoch beim zweiten Event in Leicester an den Start gehen kann, blieb vorerst offen.