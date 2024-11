Darts: Schindler bei WM-Generalprobe im Achtelfinale

SID 23.11.2024 • 18:01 Uhr Anders als der Weltranglisten-23., scheiterte Florian Hempel in der zweiten Runde.

Deutschlands bester Dartsprofi Martin Schindler hat bei der Generalprobe für die WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) die nächste Hürde genommen. In der zweiten Runde der Players Championship Finals besiegte der Weltranglisten-23. aus Strausberg den Engländer Ryan Meikle mit 6:4 und ist damit als einziger Deutscher ins Achtelfinale im englischen Minehead eingezogen. Nächster Gegner ist am Abend (22.00 Uhr/DAZN) der Engländer Ryan Joyce.

Zuvor hatte sich Florian Hempel aus dem Turnier verabschiedet. Der Wahl-Kölner verlor gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode mit 3:6. Gabriel Clemens, dritter deutscher Starter beim letzten Turnier vor der Weltmeisterschaft, war bereits in Runde eins an Weltmeister Luke Humphries gescheitert (2:6). Mit Humphries, dem Titelverteidiger, könnte es Schindler dann in einem möglichen Viertelfinale zu tun bekommen.

Wunderkind Luke Littler bestätigte unterdessen seine grandiose Form. Gegen den Engländer Ritchie Edhouse gewann der 17-Jährige problemlos mit 6:2. Nur ganz knapp verpasste er den Weltrekord für die meisten TV-Neun-Darter in einem Jahr. Nach acht perfekten Darts verwarf Littler lediglich seinen letzten Pfeil. Mit vier TV-Neun-Dartern im laufenden Jahr hat er den Rekord des Walisers Gerwyn Price aus dem Jahr 2022 bereits eingestellt. Im Achtelfinale trifft er nun auf den Niederländer Danny Noppert.