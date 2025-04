Trotz Neundarter: Littler bezwingt Angstgegner Price

Neundarter kassiert, aber den Angstgegner besiegt: Darts-Wunderkind Luke Littler hat an einem spektakulären Premier-League-Abend in Manchester den „perfekten“ Gerwyn Price niedergerungen. Der 18-Jährige aus dem englischen Warrington setzte sich bei seinem Heimspiel in einem hochklassigen Duell zweier Weltmeister im Viertelfinale mit 6:3 durch, beide Spieler überzeugten mit über 103 Punkten im Schnitt.