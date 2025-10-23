Darts-EM: Schindler erstmals im Achtelfinale

SID 23.10.2025 • 22:12 Uhr Der 17. der Darts-Weltrangliste bezwingt den Engländer Dave Chisnall in der Dortmund der Westfalenhalle knapp mit 6:5.

Deutschlands Topspieler Martin Schindler hat seinen EM-Fluch besiegt: Der 17. der Darts-Weltrangliste bezwang den Engländer Dave Chisnall in der Dortmunder Westfalenhalle knapp mit 6:5 und zog im sechsten Versuch erstmals ins Achtelfinale ein. Dort wartet am Samstag in Ryan Joyce ein weiterer Engländer.

Schindler glich zunächst einen 0:3-Rückstand aus, beim Stand von 5:5 stand das Match dann auf des Messers Schneide. Gegen den Anwurf von Chisnall nutzte der Strausberger seinen ersten Matchdart zum Sieg.