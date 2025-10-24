Darts-EM: Springer scheitert an Wattimena

SID 24.10.2025 • 19:34 Uhr Der Mainzer muss sich in der ersten Runde dem niederländischen Vorjahresfinalisten Jermaine Wattimena mit 3:6 geschlagen geben.

Niko Springer ist bei seinem Debüt bei der Darts-EM zum Auftakt ausgeschieden. Der Mainzer musste sich in der Dortmunder Westfalenhalle in der ersten Runde dem niederländischen Vorjahresfinalisten Jermaine Wattimena mit 3:6 geschlagen geben. Das erhoffte deutsche Achtelfinalduell zwischen Springer und Ricardo Pietreczko fällt damit aus.

Springer lag schnell mit 0:3 in Rückstand, kämpfte sich aber zurück: Nach einem Break zum 3:4 war der Deutsche wieder im Spiel, vergab dann dreimal die Chance zum Ausgleich und war wenig später ausgeschieden.

Im Anschluss trifft der Berliner Pietreczko auf den nordirischen Team-Weltmeister Josh Rock. Bereits im Achtelfinale steht Martin Schindler, der Weltranglisten-17. hatte den Engländer Dave Chisnall knapp bezwungen (6:5). Zwei deutsche Profis haben noch nie die erste Runde überstanden. Das bisher beste deutsche Ergebnis fuhr Max Hopp mit seinem Halbfinaleinzug 2018 ein.

Springer (25) hatte sich vor allem dank seines ersten Turniersieges Ende September in Budapest für das Saisonfinale der European Tour qualifiziert. Der hochveranlagte „Meenzer Bub“ ist erst seit diesem Jahr Profi, seinen Job als Kostenbeamter beim Landgericht Wiesbaden gab er zuletzt vorerst auf.