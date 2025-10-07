Darts: Rekord-Average nicht genug gegen Littler

SID 07.10.2025 • 22:58 Uhr Der Niederländer Gian van Veen spielt gegen den Weltmeister groß auf, eine Chance hat er trotzdem nicht.

Nicht einmal ein Rekord ist genug: Der niederländische Dartsprofi Gian van Veen hat beim World Grand Prix den höchsten Average der Turniergeschichte gespielt, war gegen Weltmeister Luke Littler aber dennoch chancenlos. Der Junioren-Champion kam in dem hochklassigen Erstrundenmatch beim Majorturnier im ungewohnten Modus Double-In/Double-Out in Leicester auf 106,47 Punkte im Schnitt – und verlor gegen den 18 Jahre alten Engländer mit 0:2 (2:3, 0:3) nach Sätzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Toptalent van Veen (23) löste damit Alan Warriner an der Spitze der Bestenliste ab. Der Engländer hatte diese seit 2001 mit einem Average von 106,45 angeführt. Hinter dem Duo folgt nach dem aberwitzigen Duell am Dienstagabend Littler, der den Rekord mit 105,58 Punkten knapp verpasste.