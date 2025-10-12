Newsticker
World Grand Prix: Littler überrollt Humphries

World Grand Prix: Littler überrollt Humphries

Der Weltmeister lässt seinem Dauerrivalen diesmal keine Chance - eine gelungene Revanche.
Freundschaftliche Umarmung: Littler (r.) und Humphries
Freundschaftliche Umarmung: Littler (r.) und Humphries
© IMAGO/PRO SPORTS IMAGES/SID/Dennis Goodwin
SID
Der englische Darts-Weltmeister Luke Littler hat seiner beachtlichen Trophäensammlung ein weiteres Exemplar hinzugefügt. Der 18-Jährige gewann beim World Grand Prix in Leicester das Finale gegen seinen Landsmann und Dauer-Rivalen Luke Humphries mit 6:1 Sätzen. Er revanchierte sich damit am Sonntagabend bei der Nummer eins der Welt für das verlorene Premier-League-Finale im Mai.

Beim Major-Turnier in der Mattioli Arena wurde im ungewohnten Modus Double-In/Double-Out gespielt. Jede Runde (Leg) also musste mit einem Wurf ins Doppelfeld begonnen werden, erst dann zählten die Punkte. Mit einem Doppelfeld „auszumachen“, ist üblich beim Darts.

