World Grand Prix: Littler überrollt Humphries

SID 12.10.2025 • 22:42 Uhr Der Weltmeister lässt seinem Dauerrivalen diesmal keine Chance - eine gelungene Revanche.

Der englische Darts-Weltmeister Luke Littler hat seiner beachtlichen Trophäensammlung ein weiteres Exemplar hinzugefügt. Der 18-Jährige gewann beim World Grand Prix in Leicester das Finale gegen seinen Landsmann und Dauer-Rivalen Luke Humphries mit 6:1 Sätzen. Er revanchierte sich damit am Sonntagabend bei der Nummer eins der Welt für das verlorene Premier-League-Finale im Mai.

