Darts: Wenig dritter Deutscher im Achtelfinale

SID 11.11.2025 • 21:58 Uhr Der 31-Jährige aus Marburg gewinnt beim Grand Slam sein entscheidendes letztes Gruppenspiel gegen den Engländer Cam Crabtree.

Debütant Lukas Wenig hat beim Grand Slam of Darts überraschend das Achtelfinale und damit auch einen kleinen Meilenstein aus deutscher Sicht erreicht. Der 31-Jährige aus Marburg, vor dem Turnier die Nummer 71 der PDC-Rangliste, gewann sein entscheidendes letztes Gruppenspiel gegen den Engländer Cam Crabtree mit 5:1. Zum ersten Mal überhaupt stehen drei Deutsche im Achtelfinale des selben Major-Turniers.

Der Einzug in die K.o.-Phase bedeutet für Wenig den bislang größten Erfolg seiner Karriere. Zuvor hatte er sich die gute Ausgangslage mit einem Sieg über Topspieler Jonny Clayton (Wales/5:3) erspielt. 12.500 Pfund Preisgeld sicherte sich Wenig durch das Weiterkommen und sammelte Selbstvertrauen für seine WM-Premiere in London (11. Dezember bis 3. Januar). Wenig folgte der deutschen Nummer eins Martin Schindler und Shootingstar Niko Springer, die beide zuvor schon ihre Achtelfinaltickets gelöst hatten.