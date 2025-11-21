Players Championship Finals: Schindler bezwingt Ex-Weltmeister

SID 21.11.2025 • 22:50 Uhr Der 15. der Weltrangliste überzeugt beim letzten Test vor dem WM. Dagegen scheiden Gabriel Clemens und Max Hopp in der ersten Runde aus.

Dartsprofi Martin Schindler hat bei den Players Championship Finals im englischen Minehead ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaft in London bezwang der Weltranglisten-15. Michael Smith mit 6:4. Mit einem Average von 92,2 Punkten hatte „The Wall“ gegenüber dem Weltmeister von 2023 (86,1), der offenkundig gesundheitlich angeschlagen und somit nicht in bester Verfassung war, die Partie größtenteils unter Kontrolle. Am Samstag trifft Schindler im Sechzehntelfinale auf den Waliser Nick Kenny.

Einen erfreulichen Turnierstart erlebte auch Ricardo Pietreczko. Der Hannoveraner zog mit einem 6:3-Sieg über William O’Connor bereits zum dritten Mal in die Runde der besten 32 ein. Weniger erfreulich lief es dagegen für Gabriel Clemens und Max Hopp. Clemens, der es mit Team-Weltmeister Josh Rock zu tun bekam, hatte mit 3:6 das Nachsehen. Hopp musste sich Gerwyn Price, Weltmeister von 2021, geschlagen geben. Trotz der 2:6-Niederlage zeigte der Maximiser jedoch einen ansprechenden Auftritt.

Der fünfte deutsche Teilnehmer, Niko Springer, musste seine Teilnahme krankheitsbedingt absagen. Der Mainzer hätte bei seinem Debüt gegen den Engländer Ross Smith gespielt.